മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തിന് എസ്ടി പദവി: മണിപ്പുർ ഹൈക്കോടതി തിരുത്തി

ST tag for Meiteis Manipur HC withdraws contentious part of its order

ഇംഫാൽ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷമായി തുടരുന്ന കലാപത്തിനു വഴിമരുന്നിട്ട ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ മണിപ്പുർ ഹൈക്കോടതി നീക്കി. മെയ്തെയ് സമുദായത്തെ പട്ടികവർഗമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിലെ പരാമർശമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ജസ്റ്റിസ് ഗോൾമെ ഗൈഫുശില്ലുവിന്‍റെ ബെഞ്ച് നീക്കിയത്. നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തെ പട്ടികവർഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാനായിരുന്നു 2023 മാർച്ച് 27ലെ ഉത്തരവ്. ഇതേത്തുടർന്നു മെയ്തെയ്- കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ 180 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൂറുകണക്കിനു വീടുകൾക്ക് തീവയ്ക്കുകയും സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൈവന്നിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഉത്തരവിലെ പ്രധാന ഭാഗം നീക്കിയത്. പട്ടികവർഗത്തിൽ പുതിയ സമുദായങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മഹാരാഷ്‌ട്ര സർക്കാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവെന്നു ജസ്റ്റിസ് ഗോൾമെ ഗൈഫുശില്ലുവിന്‍റെ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാഷ്‌ട്രപതിക്കു മാത്രമേ പട്ടികവർഗത്തിലേക്ക് പുതിയ സമുദായങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താനാകൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം. ആക്റ്റിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസി എം.വി. മുരളീധരന്‍റെ ബെഞ്ചാണ് മെയ്തെയ് സമുദായത്തെ ഏറ്റവും വേഗം പട്ടികവർഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. ഇതിനെതിരേ ഓൾ മണിപ്പുർ ട്രൈബൽ യൂണിയനും വിവിധ ഗോത്ര സംഘടനകളും കഴിഞ്ഞ ഒക്റ്റോബറിൽ സമർപ്പിച്ച റിവ്യൂഹർജി കേൾക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഹർജിയിൽ വിധി വരുന്നതിനു മുൻപേയാണ് മുൻ ഉത്തരവിലെ ഒരുഭാഗം നീക്കിയത്. മെയ്തെയ് വിഭാഗത്തെ പട്ടിക വർഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന ഭാഗവും നീക്കം ചെയ്തു. അതേസമയം, മണിപ്പുർ ഇപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ടില്ല. സംഘർഷം രൂക്ഷമായ ചുരാചന്ദ്പുരിൽ ഈ മാസം 26 വരെ ഇന്‍റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ കലാപത്തിന്‍റെ പേരിൽ സർക്കാരിനെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി. ഭരണസംവിധാനം നിയമവാഴ്ചയും തകർന്നെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം.