student forced to clean toilets, do gardening at principals office at karnataka

കർണാടക: കലബുർഗിയിലുള്ള സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്കൂളിലെ ശുചിമുറികൾ വൃത്തിയാക്കിച്ചതായി പരാതി. കുട്ടികളെ പ്രിൻസിപ്പലിന്‍റെ വസതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പുറംജോലികൾ ചെയ്യിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ പ്രവൃത്തി അവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ആക്ഷേപം. ന്യൂനപക്ഷ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിൽ കർണാടക സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആരംഭിച്ച മൗലാന ആസാദ് മോഡൽ സ്കൂളുകളിലൊന്നിലാണ് സംഭവം. ഇതേ സ്‌കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പിതാവ് റോസ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ടു. എന്നാൽ ശുചീകരണ വിഭാഗത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് വാദം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.