Suspension of 5 MPs to protest in Lok Sabha over security breach

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭയിലെ സുരക്ഷ വീഴ്ചയില്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഭയില്‍ ബഹളം വച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കൂട്ടനടപടി. ഇരുസഭകളിൽ നിന്നുമായി 15 പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍. ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. ലോക്സഭയിലെ 14 എംപിമാർക്കും 1 രാജ്യസഭാംഗത്തിനുമാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. രാജ്യസഭയില്‍ ചെയറിനു മുന്നിലെത്തി പ്രതിഷേധിച്ച തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ഡെറിക് ഒബ്രിയാനെയും ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്ക് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടപടി നേരിട്ടവരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 6 എംപിമാരും ഉൾപ്പെടും. ടിഎൻ പ്രതാപൻ, ഡീൻ കുര്യക്കോസ്, രമ്യ ഹരിദാസ്, ഹൈബി ഈഡൻ, ബെന്നി ബെഹ്നാന്‍, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠന്‍, തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ജ്യോതിമണി, കനിമൊഴി കരുണാനിധി, മുഹമ്മദ് ജാവേദ്, പി.ആർ. നടരാജൻ, കെ. സുബ്രഹ്മണ്യം, എസ്. ആർ. പാർഥിപൻ, എസ്. വെങ്കിടേശൻ, മാണിക്കം ടാഗോർ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. തുടർന്ന് സസ്പെന്‍ഷനിലായവർ ലോക്സഭാ ചേംബറിൽ കുത്തിയിരുന്ന് വീണ്ടും പ്രതിഷേധിച്ചു. ആദ്യം 5 പേർക്കെതിരെയായിരുന്നു നടപടി. പിന്നീട് 9 പേരെ കൂടി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.