'അമെരിക്ക പാക്കിസ്ഥാനെ ടോയ് ലറ്റ് പേപ്പർ പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു"

ഇസ്ലാമബാദ്: അമെരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി പാക്കിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ടോയ് ലറ്റ് പേപ്പർ വലിച്ചെറിയുന്ന പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. പാക് പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു അമെരിക്കയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ രംഗപ്രവേശനം.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ മുൻ പാക് ഭരണാധികാരികൾ അമെരിക്കയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം രാജ്യത്തിന് വൻ നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലം ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാന് അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഘര്ഷങ്ങളില് പാകിസ്ഥാന് ഇടപെട്ടത് മതപരമായഉത്തരവാദിത്തം മൂലമാണെന്ന അവകാശവാദം ഖവാജ ആസിഫ് തള്ളി.
പാക്കിസ്ഥാനികളെ ജിഹാദ് എന്ന പേരില് സംഘടിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തനായി തള്ളിവിടുകയുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളില് പങ്കെടുത്തത് രാജ്യത്ത് ദീര്ഘകാല അസ്ഥിരതയ്ക്കും സാമൂഹികമായ തകര്ച്ചയ്ക്കും കാരണമായെന്നും അത് ഇനിയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
2001 സെപ്റ്റംബര് 11-ലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം യുഎസുമായി പാക്കിസ്ഥാന് വീണ്ടും അടുത്തതിനും വലിയ വില നല്കേണ്ടി വന്നു. മുന് സൈനിക ഭരണാധികാരികളായ സിയാ ഉള് ഹഖും പര്വേസ് മുഷറഫും പാകിസ്ഥാനെ പുറത്തുനിന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളില് കുടുക്കിയെന്നും സഖ്യകക്ഷികള് പിന്മാറിയ ശേഷവും അതിന്റെ ആഘാതങ്ങള് പാക്കിസ്ഥാന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.