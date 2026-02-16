World

ഇറാൻ- അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി ചർച്ച

അമെരിക്കയുമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്കു മുന്നോടിയായിട്ടായിരിക്കും ചർച്ച
Updated on

ജനീവ: ഇറാൻ-യുഎസ് ആണവ ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസി ഡയറക്റ്റർ ജനറൽ റാഫേൽ ഗ്രോസിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് ഒപ്പം ഇറാന്‍റെ ആണവ വിദഗ്ധരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും. അമെരിക്കയും ഇറാനുമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട ആണവ ചർച്ചകൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുമായി ഇറാൻ നേരത്തേ സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഇറാൻ അമെരിക്ക-ചർച്ചകളിൽ വഴിതിരിവായേക്കും. ഇറാന്‍റെ ആണവ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മേഖലയിലെ സൈനിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. നീതിയുക്തമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനീവയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇറാൻ തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

