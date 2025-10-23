കഫാല സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി സൗദി അറേബ്യ

കഫാല(സ്പോൺസർഷിപ്പ്) സമ്പ്രദായം ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദു ചെയ്ത് സൗദി അറേബ്യ. സൗദിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ തൊഴിൽ പരിഷ്കരണമാണിത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ വിഷൻ 2030 പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ 2025 ജൂണിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നീക്കമാണിത്. ഇതോടെ രണ്ടര ദശലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പടെ പത്തു ദശലക്ഷത്തിലധികം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പുനർനിർമിതി സാധ്യമാകും. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ 2030 ലെ വിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പരിഷ്കരണം.
കഫാല സംവിധാനം എന്നാൽ
വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സൗദി സ്പോൺസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണയായി ഇത് അവരുടെ തൊഴിലുടമയായിരിക്കും. ഈ തൊഴിലുടമയാണ് അവരുടെ വിസയും നിയമപരമായ പദവിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിനർഥം തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്പോൺസറുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ജോലി മാറ്റാനോ രാജ്യം വിടാനോ താമസാനുമതി പുതുക്കാനോ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നാണ്.
തൊഴിലുടമകൾ ശമ്പളമോ പാസ്പോർട്ടോ തടഞ്ഞു വച്ചാൽ ജീവനക്കാർക്ക് നിയമപരമായ യാതൊരു പരിഹാരവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ സംവിധാനം പലപ്പോഴും തൊഴിലാളി ചൂഷണത്തിനും ദുരുപയോഗത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ദീർഘകാലമായി വാദിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
2022ൽ ഖത്തറിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമാണത്തിനിടെ വളരെ കഠിനമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സഹിച്ചു കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ കഫാല സംവിധാനം ആഗോളശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
എന്നാൽ പുതിയ തൊഴിൽ പരിഷ്കരണ പദ്ധതി പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമോ കൃത്യമായ അറിയിപ്പു നൽകിയതിനു ശേഷമോ തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ ജോലി മാറ്റാം. സ്പോൺസറുടെ എക്സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീ- എൻട്രി പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാം. സൗദിയിൽ നിലവിൽ ഒന്നേകാൽ കോടിയിലധികം വിദേശ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ 42 ശതമാനത്തോളമാണ് ഇവർ.
ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബംഗ്ലാദേശ്, ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഈ നിയമം നടപ്പായാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ ചൂഷണം കുറയും. പാസ് പോർട്ട് കണ്ടു കെട്ടൽ , ശമ്പളം പിടിച്ചു വയ്ക്കൽ എന്നിവ കുറയും. മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളിലേയ്ക്ക് എളുപ്പം മാറാനാകും.ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർവഹണവും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.