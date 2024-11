'കാനഡയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം?'; ട്രംപ് ജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗൂഗിളിൽ വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞ് അമേരിക്കക്കാർ

റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ എങ്ങനെ കാനഡയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് നിരന്തരമായി സെർച്ച് ചെയ്ത് യുഎസിലെ യുവാക്കൾ. ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് ഡേറ്റ പ്രകാരം എങ്ങനെ കാനഡയിലേക്ക് പോകാം ( how to move to canada) എന്ന് ഗൂഗിളിൽ തെരയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 400 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായെന്ന് ന്യൂസ് വീക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെർമണ്ട്, ഒറിഗോൺ, വാഷിങ്ടൺ തുടങ്ങി കമല ഹാരിസിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ നാടു വിടാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് പല അമേരിക്കക്കാരും എന്നാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാനഡയിലേക്ക് പോകാം( move to canada), യുഎസിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് പോകാം ( moving to canada from US), കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമുള്ളത് (moving to Canada requirements) എന്നീ കീ വേർഡുകളുപയോഗിച്ചുള്ള സെർച്ചിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാഷ് ടാഗുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു പോലെ തന്നെ കാനഡയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറിപ്പുകളും വ്യാപകമായി പങ്കു വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.