fire burns in Ashkelon, Israel, after rockets were launched from Gaza.

ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ യുദ്ധാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രയേലിനുള്ളിൽ കടന്ന് ഹമാസിന്‍റെ ആക്രമണം നടത്തിയതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ തിരിച്ചടിച്ച് ഇസ്രായേലും. സെന്‍ട്രല്‍ ഗാസ മുനമ്പിലെ ബുറൈജ് ക്യാമ്പിന് കിഴക്ക് ഇസ്രായേല്‍ സേനയുടെ വെടിവെയ്പ്പില്‍ 2 പലസ്തീന്‍ യുവാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇവരില്‍ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെ് എന്നും വിവരം. ഗാസയിൽ നിന്നും ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്നും റോക്കറ്റ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വ്യന്യസിച്ചതായും ഇസ്രായേൽ അറിയിച്ചു. ശനിനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ അല്‍-അഖ്‌സ ഫ്‌ളഡ് എന്ന് പേരിൽ ഇസ്രയേലിനുള്ളിൽ കടന്ന് ഹമാസിന്‍റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഗാസയില്‍ നിന്നും 20 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ 5,000 റോക്കറ്റുകള്‍ തൊടുത്തതായി ഹമാസിന്‍റെ സൈനിക വിഭാഗം നേതാവിന്‍റെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക സമയം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6.30 യോടെ ആരംഭിച്ച ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. 15പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരില്‍ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.