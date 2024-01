Maldives govt suspends three ministers over derogatory remarks made on PM Modi

മാലെ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മേദിയുടെ ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മാലദ്വീപ് മന്ത്രിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. മന്ത്രിമാരായ മറിയം ഷിവുന, മാൽഷ,ഹസൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 'എന്തൊരു കോമാളി, ഇസ്രയേലിന്‍റെ പാവ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദി ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മറിയം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുറിച്ചത്. സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ മന്ത്രി പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ മാലദ്വീപിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബീച്ച് ടൂറിസത്തിൽ ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു മന്ത്രിയായ അബ്ദുല്ല മഹ്സൂം മാജിദും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മാലദ്വീപ് സർക്കാർ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും സർക്കാരിന്‍റെ നിലപാടല്ലെന്നും അവർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇത്തരം അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ‌മന്ത്രിമാരുടെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെ 'മാലദ്വീപിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുക'എന്ന ആഹ്വാനവുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. മാലദ്വീപിൽ അവധിയോഘോഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കിയെന്നും നിരവധി പേർ അറിയിച്ചു. ഇതിനിടെ ബോളുവുഡ് , ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തി.