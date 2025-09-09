നേപ്പാളിൽ 'ജെൻ സി' പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജിക്കായി സമ്മർദം

കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്.കയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ തെരുവിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി. കല്ലെറിയുകയും തീയിടുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ശേഷവും പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.
പ്രസിഡന്റ് രാം ചന്ദ്ര പൗഡലിന്റെ വീടിന് പ്രതിഷേധക്കാർ തീയിട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻ നേപ്പാൾ മന്ത്രിമാരായ പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ എന്ന പ്രചണ്ഡ, ഷേർ ബഹാദൂർ ദ്യൂബ, ഊർജ്ജ മന്ത്രി ദീപക് ഖഡ്ക എന്നിവരുടെ വീടുകളും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി.
മന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കുകയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശർമ ഒലി രാജിക്കായി സമ്മർദം ശക്തമാണ്. തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡു ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും പ്രകടനക്കാർ കല്ലെറിയുകയും തെരുവുകളിൽ മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കർഫ്യൂ നിലവിലുണ്ട്.