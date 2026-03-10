World

ട്രംപിന്‍റേത് തിരയില്ലാ വെടിയെന്ന് ലാരിജാനി

ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് താൻ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണി തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ലാരിജാനി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്
Iran's security chief Ali Larijani

ഇറാന്‍റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനി

file photo

Updated on

ഇറാനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്നും അതിശക്തമായ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുമെന്നും ഉള്ള ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണികൾ കേവലം തിരയില്ലാത്ത വെടി മാത്രമാണെന്ന് ഇറാന്‍റെ സുരക്ഷാ മേധാവി അലി ലാരിജാനി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് താൻ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും തന്ത്രപ്രധാനമായ കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണയുടെ ഒഴുക്കു നിലച്ചാൽ അത് ഇറാനെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ബാധിക്കുമെന്നുമുള്ള ട്രംപിന്‍റെ ഭീഷണി തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ലാരിജാനി ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

“നിങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ ഭീഷണികളെ ഇറാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളേക്കാൾ വലിയവർക്ക് പോലും ഇറാനിയൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ലാതാക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക!” എന്നായിരുന്നു ലാരി ജാനിയുടെ എക്സിലെ പോസ്റ്റ്.

Iran
donald trump

