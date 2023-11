ചോരപ്പുഴയൊഴുകുന്ന പലസ്തീൻ

ഇന്ത്യ കൈക്കൊണ്ട ഈ നടപടിയെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെ അപലപിച്ചപ്പോൾ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്‌. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്, ഒക്റ്റോബർ 7ന് "ഹമാസ് നടത്തിയ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളിൽ' 1,405 ഇസ്രേലികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും ആ കാര്യം പ്രമേയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടുനിന്നതെന്നുമാണ്. ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ ഇസ്രയേലി പൗരന്മാരുടെ മോചനം ഉടനടി നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം ശക്തമായി പൊതു സഭയിലെ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിനൊപ്പം വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോദി സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇത്രയും വർഷം പിന്തുടർന്ന നിലപാടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യതിയാനമായിരുന്നു.

90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1933 മേയ് 29ന്, ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു മകൾ ഇന്ദിരയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പലസ്തീനിന്‍റെ ചരിത്രം വളരെ വിശദമായി എഴുതി. യഹൂദരും അറബികളും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. "But we must remember that Palestine is essentially an Arab country, and must remain so, and the Arabs must not be crushed and suppressed in their own homelands. The two peoples could well co-operate together in a free Palestine, without encroaching on each other's legitimate interests, and help in building up a progressive country'. [Glimpses of World History]. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോഴും ഈ നിലപാടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അണുവിട മാറിയില്ല.

പലസ്തീൻ വിഭജിച്ച് ഇസ്രയേൽ രാജ്യം രൂപീകരിക്കാനായി 1947ൽ അമെരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരേ വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ നെഹ്‌റു സർക്കാർ ചെയ്തത്. അമെരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഇസ്രയേൽ

രാജ്യത്തിന് അംഗീകാരം നല്കിയപ്പോഴും ഇന്ത്യ അതിനെ എതിർത്തു. പിന്നീട്, ഇറാനും തുർക്കിയും ഉൾപ്പെടെ ചില അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ്, ആ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷം 1956ൽ ഉണ്ടായ സൂയസ് കനാൽ പ്രശ്നത്തിൽ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഇസ്രയേലും ചേർന്നാണ് ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിച്ചത്‌. ഈജിപ്റ്റിന്‍റെ പരമാധികാരത്തെ കടന്നുകയറിയുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്‌റു നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഈജിപ്റ്റിന്‍റെയും അതിന്‍റെ പ്രസിഡന്‍റ് ആയിരുന്ന ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യ അടിയുറച്ചു നിന്നു. അതിനുമുപരി മറ്റു ചേരിചേരാ രാജ്യങ്ങളെയും ഈജിപ്തിന് അനുകൂലമായി മാറ്റുവാൻ നെഹ്രുവിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന വി.കെ. കൃഷ്ണ മേനോനും സാധിച്ചു.