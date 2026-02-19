ഇറാനെ തൊട്ടാൽ തീക്കളി: റഷ്യ

ഇറാനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു സൈനിക നീക്കവും തീക്കളിയാണെന്ന് അമെരിക്കയ്ക്ക് കർശന മുന്നറിയിപ്പു നൽകി റഷ്യ. അമെരിക്ക പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൈനിക സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.
ഇറാനെതിരെ പുതിയ സൈനിക നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും ആണവ ദുരന്തങ്ങൾക്കും വഴി വെയ്ക്കുമെന്ന് ലാവ് റോവ് ഓർമിപ്പിച്ചു. മേഖലയിലെ നിലവിലെ പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാൻ മാത്രമേ സംഘർഷങ്ങൾ സഹായിക്കൂ എന്നും റഷ്യ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ മറുവശത്ത് ഇറാനെതിരെയുള്ള സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുകയാണ് അമെരിക്ക. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കും ആണവ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടിലുമാണ് അമെരിക്ക.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാർച്ച് പകുതിയോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പൂർണമായ യുദ്ധ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നീക്കം. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നു.
അമേരിക്കൻ ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ റഷ്യയുമായി കൈകോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഇറാൻ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിലും ഒമാൻ കടലിലുമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദത്തെ നേരിടുന്നതിനുമാണ് ഈ സൈനിക പ്രകടനം എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പ്രകൃതിവാതകം വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനവും അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഇറാനെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.