എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനവ ദർശനത്തിന് ആഗോള അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ അവതരിപ്പിച്ച ‘മാനവ്’ (MANAV) എന്ന എഐ ദർശനത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ വൻ സ്വീകാര്യത. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്നും (Human-centric), അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തണമെന്നുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് ചൈനയും അമേരിക്കയുമടക്കം രംഗത്തെത്തി. ആകെ 88 രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ഈ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. എഐ വിഭവങ്ങൾ ജനാധിപത്യവത്ക്കരിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനം ലോകം ഏറ്റെടുത്തതായി ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അറിയിച്ചു.
ഉച്ചകോടിയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആന്റണിയോ ഗുട്ടെറസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കായി 3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ എഐ ആഗോള നിധി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിലോ കമ്പനികളിലോ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ ‘സർവജന ഹിതായ, സർവജന സുഖായ’ (എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കും സുഖത്തിനുമായി) എന്ന ദർശനത്തിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപമായി 25000 കോടി രൂപയുടെ (250 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ) വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉച്ചകോടി വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.