ഫ്ര​ഞ്ച് വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്‍റെ ബൗ​ദ്ധി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു മോ​ണ്ടേ​സ്‌​ക്യൂ, വോ​ള്‍ട്ട​യ​ര്‍, റൂ​സോ എ​ന്നി​വ​ര്‍. നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്തഃ​സ​ത്ത (The Spirit of Laws) എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ മൊ​ണ്ടേ​സ്‌​ക്യൂ രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ തെ​റ്റു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ചു. ഫ്ര​ഞ്ച് വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ എ​ന്നാ​ണ് റൂ​സോ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ദ്ധ ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണ് "ദി ​സോ​ഷ്യ​ല്‍ കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്റ്റ് ' (The Social Contract)). മ​നു​ഷ്യ​ന്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യാ​ണ് പി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്, എ​ന്നാ​ല്‍ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും അ​വ​ന്‍ ച​ങ്ങ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ന്ന​ത് റൂ​സോ​യു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്. ഫ്രാ​ന്‍കോ മേ​രി അ​റൗ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ തൂ​ലി​കാ നാ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു വോ​ള്‍ട്ട​യ​ര്‍ എ​ന്ന​ത്. സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ പു​തി​യ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ ബോ​ധം ഫ്ര​ഞ്ച് ജ​ന​ത​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ വോ​ള്‍ട്ട​യ​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു.

ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 1871ല്‍ ​ന​ട​ത്തി​യ ഫ്രാ​ന്‍സി​ലെ പാ​രീ​സ് ക​മ്മ്യൂ​ണ്‍ ലോ​ക​ത്തെ ആ​ദ്യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ- ക​മ്മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് വി​പ്ല​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ വി​പ്ല​വ​വീ​ര്യ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​മു​ള്ള ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഫ്രാ​ന്‍സു​കാ​രെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തെ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.