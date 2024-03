the war between the black and white read special story

കറുപ്പും വെളുപ്പും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സിംഹാസനപ്പോര് അധാർമികമായ ചോരക്കളിയാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആരും ഒന്നും നേടുന്നില്ല. നിറങ്ങളുടെ പേരുപറഞ്ഞു പ്രബുദ്ധതയുടെ വിഷപ്പല്ലുകൾകൊണ്ട് പലരെയും കൊത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമാത്രം. ഇലക്‌ഷൻ കാലമായതിനാൽ കറുപ്പിനോടു ചേർന്നുനിന്നാൽ ഏതാനും വോട്ടുകളും ഉറപ്പാക്കാം. ഈ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ, എല്ലാ ജാതിയിലും ഇരുനിറക്കാരുമുണ്ട്; കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമുണ്ട്. സങ്കരവും സങ്കീർണവുമായ ചരടിൽ ഇണക്കിക്കോർത്ത വർണപുഷ്പങ്ങളാണ് ഭിന്നവർഗങ്ങളെല്ലാമെന്ന് കവി പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും നിറത്തിന്‍റെ പേരിൽ ആരും അഭിമാനംകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ലെന്നു സാരം. നമ്മൾ, മലയാള ദ്രാവിഡർ കാക്കക്കറുമ്പന്മാരോ ഫാസിസ്റ്റു വെളുമ്പന്മാരോ അല്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. കറുപ്പിന്‍റെ യഥാർഥ അവകാശികളായിരുന്നു കാട്ടിലെ ആദിവാസികളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവരെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകളിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു താനും. അവരുടെ ഭൂമികളൊക്കെ എഴുതിയും എഴുതാതെയും വാങ്ങി എസ്റ്റേറ്റുകളാക്കി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി! കറുപ്പ് കളഞ്ഞുകുളിച്ച് വെളുത്തു! കറുത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡുണ്ട്. പക്ഷേ, നമ്മൾ കറുപ്പിൽ വെളുപ്പോ വെളുപ്പിൽ കറുപ്പോ? അക്കാര്യം പലർക്കും നിശ്ചയമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസിലാവുന്നത്. പൊറ്റക്കാടിന്‍റെ “ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ കഥ’യിലും മകുന്ദന്‍റെ “മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളി’ലും ഈ സന്ദേഹം നിറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെയും മുത്തശ്ശിമാരുടെയും ജനിതകമുദ്രയായ കറുപ്പ് പണ്ടേ കളഞ്ഞുകുളിച്ചു. ഇപ്പോൾ വെളുത്തവരാണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ഭാവം. എന്നാൽ, കറുപ്പിന്‍റെ മേന്മകളെക്കുറിച്ച് ഘോരമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും. യഥാർഥ വെള്ളക്കാരാകട്ടെ, ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല. അവരെപ്പോലെ നമ്മളും വെളുത്തതാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെറ്റതള്ളപോലും സഹിക്കില്ല. കോഴിക്കോട് രാജാവായിരുന്ന സാമൂതിരി വെളുത്ത നിറമുള്ള മാന്യദേഹമായിരുന്നെന്ന് വെറും കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന വാസ്കോ ഡി ഗാമയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നോ? ഇല്ല! എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും മനസിലും അൽപ്പം വെളുപ്പുണ്ടെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ദ്രാവിഡമായ കാക്കക്കറുപ്പ് നമ്മുടെ തൊലിയിലും ആത്മാവിലും പടർന്നിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലം കറുത്ത സത്യനും ഇരുനിറമുള്ള ജയഭാരതിയും നസീറുമാക്കെ പൗഡറിന്‍റെയും മറ്റും ബലത്തിൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ്റ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. കണ്ണിനു കുളിർമ പകരാനും താലപ്പൊലിയെടുക്കാനും വെളുത്തവർ വേണമെന്ന വാശി വന്നതോടെ “നയന സുഖം’ എന്ന പ്രയോഗംതന്നെ നിലവിൽ വന്നു. കറുത്ത രജനീകാന്ത് മേക്കപ്പില്ലാതെ പൊതുവേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊക്കെയെതിരേയുള്ള പ്രതിഷേധമായി വേണം കണക്കാക്കാനെന്നു തോന്നുന്നു. കറുപ്പിന് ഏഴഴകാണെന്ന് തകഴിയുടെ “കയറി’ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പിൽ വെളുപ്പുണ്ട്, മറ്റെല്ലാ നിറങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന തത്വമാണ് തകഴി ഓർമിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സങ്കര നിറങ്ങളുടെ മോഹിനിയാട്ടമല്ലേ, ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടത്? വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറുപ്പുനിറം മങ്ങിപ്പോയത്? “ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാവാം, ഇത്രമാത്രം ഭൗതികപുരോഗതി കൈവരിച്ച ഭീകര,സങ്കരസമൂഹമായി നമ്മൾ മാറിയത്. ഒരുപക്ഷേ, അതായിരിക്കാം തൊലിപ്പുറമേയുള്ള നവോത്ഥാന വിപ്ലവത്തിന്‍റെ ആരംഭം. അതായത്, നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതികളും പാശ്ചാത്യമായപ്പോഴാണ് വെളുപ്പിന് എന്തൊക്കെയോ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പരന്നതെന്നർഥം. അതോടെ ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി ക്രീമുകൾ, പോണ്ട്സ്, കുട്ടിക്കൂറപൗഡറുകൾ, ലക്സ് സോപ്പ് എന്നീ അദ്ഭുത വസ്തുക്കളേന്തിയ മോഡൽ സുന്ദരിമാരും വെളുത്ത ദൈവങ്ങളും നമ്മളെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാനായി അവതാരം ചെയ്തു. വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടായിട്ടും നമ്മളിതൊക്കെ മുഖത്തും ദേഹത്തും മനസിലും വാരിപ്പൂശി, പത്രാസുകാട്ടി നടന്നു. മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെയും പുതിയ ദൈവങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നാടുനീളെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോകളും പഞ്ചനക്ഷത്ര ദേവാലയങ്ങളും വിദേശമദ്യശാലകളും ഉയർന്നുവന്നു. നശ്വരങ്ങളും ആത്മവിദ്യാലയങ്ങളുമായ ശരീരങ്ങളെയും അനശ്വരരായ ദൈവങ്ങളെയും വെളുപ്പിച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നതും ആത്മാവിന് ലഹരി പകരുന്നതും തെറ്റല്ലെന്ന് പലർക്കും തോന്നിത്തുടങ്ങി. “വെളുത്തിട്ട് പാറാം’ എന്ന മോഹവുമായി കാണുന്ന ക്രീമെല്ലാം പുരട്ടുന്നവർക്ക് മറ്റു പല മാരകരോഗങ്ങളും വന്നേക്കാമെന്ന് ഡോക്റ്റർമാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ. പ്രബുദ്ധതയുടെ പോർക്കളങ്ങൾ സംഗതി എന്തുമാകട്ടെ! പക്ഷേ, കറുപ്പിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ചേർന്ന് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഷപ്പുക പടർത്തുന്നത് ഉചിതമല്ല. ഇതിന്‍റെ പേരിൽ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ വിടരുന്ന ബാലിശങ്ങളായ അസഭ്യവർഷവും ശാപോക്തികളും നമ്മളെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്? ഇരകളും വേട്ടക്കാരുംമാത്രം നിറഞ്ഞ പ്രബുദ്ധകേരള കോമളധരണിയിലെ ഈ സൈബറിടമാണോ നമ്മുടെ പ്രോമിസിങ് ലാൻഡ്? കറുപ്പിനെയും വെളുപ്പിനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവ രണ്ടും മണ്ണിന്‍റെ നിറങ്ങളും സംസ്കൃതിയുടെ അടയാളങ്ങളുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുകയെന്നതല്ലേ, ശരിയായ മാർഗം? സീബ്രയുടെ വരകൾ ആരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ലല്ലോ! സൈബർക്കാടുകളിലെ കഴുതപ്പുലികളെ മാത്രമാണ് ശങ്കാവിഷം തീണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. (ലേഖകന്‍റെ ഫോൺ- 9447809631)