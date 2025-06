ആകാശ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറിയവർ

ജൂലിയൻ കോപ്കെ

1971 ഡിസംബർ 24 നാണ് പെറുവിലെ ലിമയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോർജ് ഷാവേസ് ഇന്‍റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പെറുവിലെ തന്നെ പുകാൽപയിലുള്ള കേണൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ സെകാഡ വിഗ്നെറ്റ ഇന്‍റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം- ലാൻസ ഫ്ലൈറ്റ് 508 പതിനായിരം അടി ഉയരത്തിൽ പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ കനത്ത ഇടിമിന്നലിൽ രണ്ടായി പിളർന്നത്. ആറു വിമാന ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പടെ 92 പേരുണ്ടായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ. ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് അത് നിപതിച്ചത്. അന്ന് യാത്രക്കാരിൽ ഒരു പതിനേഴുകാരി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. ജൂലിയൻ കോപ്കെ. കഴുത്തെല്ല് പൊട്ടിയ ജൂലിയൻ 11 ദിവസം ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു. ജീവശാസ്ത്രജ്ഞരായ മാതാപിതാക്കൾ പകർന്നു നൽകിയ അറിവ് അവളെ അത്രയും ദിവസം കാട്ടിൽ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു. കാടു കയറിയ മരം വെട്ടുകാർ അവളെ രക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ജന്തു ശാസ്ത്രജ്ഞയായ ജൂലിയൻ "ആകാശത്തു നിന്നു ഞാൻ വീണപ്പോൾ' ("When I fell from the sky" )എന്ന പേരിൽ താൻ അതിജീവിച്ച വിമാനാപകടത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകം രചിച്ചു.