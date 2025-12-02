Sports

തരംതാഴ്ത്തൽ ഒഴിവാക്കാൻ വലൻസിയയുടെ പോരാട്ടം

ലാ ലിഗ: റയോ വയക്കാനോയ്‌ക്കെതിരേ സമനില നേടി വലൻസിയ
ലാ ലിഗ: റയോ വയക്കാനോയ്‌ക്കെതിരേ സമനില നേടി വലൻസിയ

വലൻസിയ താരം ഡീഗോ ലോപ്പസിന്‍റെ ഗോൾ ആഘോഷം.

മാഡ്രിഡ്: ലാ ലിഗ മത്സരത്തിൽ റയോ വയക്കാനോയെ 1-1ന് സമനിലയിൽ തളച്ച് വലൻസിയ. പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷോട്ട് വഴിതിരിഞ്ഞ് പോയതാണ് വലൻസിയക്ക് സമനില നൽകിയത്.

റിലഗേഷൻ സോണിന് ഒരു പോയിന്‍റ് മാത്രം മുകളിലായി നിന്നാണ് വലൻസിയ മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഡീഗോ ലോപ്പസ് നേടിയ ഗോളോടെ ഒരു പോയിന്‍റ് നേടി, പോയിന്‍റ് ടേബിളിൽ ഒരു സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ബോക്‌സിനുള്ളിലെ തിരക്കിനിടയിലൂടെ ലോപ്പസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് നോബൽ മെൻഡിയിൽ തട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് റയോ ഗോളി അഗസ്‌റ്റോ ബറ്റാലയെ കബളിപ്പിച്ചാണ് വലയിലേക്ക് കയറിയത്.

റയോയുടെ ആദ്യ പകുതിയിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്ന മെൻഡിക്ക് ഇത് നിർഭാഗ്യകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു. 37-ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കോർണർ കിക്കിനൊടുവിൽ കൃത്യമായി സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച മെൻഡിയുടെ ഹെഡർ റയോക്ക് 1-0ന്‍റെ ലീഡ് നൽകിയിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും റയോ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും ആ സമ്മർദ്ദം മുതലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സമനിലയോടെ റയോ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു, നാല് ടീമുകളടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്‍റ് മുന്നിലെത്തി.

വലൻസിയ 15-ാം സ്ഥാനത്താണ്. എങ്കിലും ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള റയോയെയും 18-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജിറോണയെയും തമ്മിൽ വെറും ആറ് പോയിന്‍റ് വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത്.

