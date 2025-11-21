Sports

ആഷസ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഓസീസിന് ആദ‍്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം

അരങ്ങേറ്റ താരം ജേക്ക് വെതറാൾഡിന്‍റെ വിക്കറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്
പെർത്ത്: 2025-2026 ആഷസ് പരമ്പരയിലെ ആദ‍്യ മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഓസ്ട്രലിയയ്ക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉയർത്തിയ 172 റൺസിന് തിരിച്ചടി നൽകാൻ ബാറ്റേന്തിയ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റ താരം ജേക്ക് വെതറാൾഡിന്‍റെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്. ചായസമയത്തിനു പിരിയുമ്പോൾ 15 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓസീസ്. പേസർ ജോഫ്രാ ആർച്ചറിനായിരുന്നു വിക്കറ്റ്.

7 റൺസുമായി ക‍്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും 6 റൺസുമായി മാർനസ് ലബുഷെയ്നുമാണ് ക്രീസിൽ. നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി ഹാരി ബ്രൂക്ക് (52), ഒല്ലി പോപ്പ് (46), ജാമി സ്മിത്ത് (33) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ഓസീസിനു വേണ്ടി 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പേസർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്തത്.

സ്റ്റാർക്കിനു പുറമെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന താരം ബ്രണ്ടൻ‌ ഡോഗെറ്റ് രണ്ടും കാമറോൺ ഗ്രീൻ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് മോശം തുടക്കമായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. സ്കോർബോർഡിൽ ഒരു റൺസ് ചേർക്കുന്നതിനു മുന്നേ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ സാക് ക്രോളിയെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് പുറത്താക്കി. ‌

പിന്നാലെ ബെൻ ഡക്കറ്റും ജോ റൂട്ടും പുറത്തായി. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കന്നി സെഞ്ചുറി നേടാൻ കാത്തിരുന്ന ജോ റൂട്ടിന് ഒരു റൺസ് പോലും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് എറിഞ്ഞ ഗുഡ് ലെങ്ത്ത് ഡെലിവറിയിൽ മാർനസ് ലബുഷെയ്ന് ക‍്യാച്ച് നൽകിയായിരുന്നു മടക്കം.

ഇതോടെ 39 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ 3 വിക്കറ്റുകൾ ടീമിനു നഷ്ടമായി. തുടർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒല്ലി പോപ്പും ഹാരി ബ്രൂക്കും ചേർന്ന് പടുത്തുയർത്തിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിനെ കരകയറ്റിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒല്ലി പോപ്പിനെ മടക്കി കാമറോൺ ഗ്രീൻ കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തു. പിന്നീട് ബെൻ സ്റ്റോക്സിനും വാലറ്റത്തിനും കാര‍്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ 172 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ ഇന്നിങ്സ്.

