England faces France in the only cricket match played in Olympic history, in 1900.

മുംബൈ: ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ വരൾച്ച കണ്ടു പലരും പരിതപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നേനേ എന്ന്. എങ്കിലിതാ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനു പിന്നാലെ ഒളിംപിക്സിലേക്കും ക്രിക്കറ്റ് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. 2028ൽ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ജലസിൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റും ഒരു മത്സര ഇനമായിരിക്കും. 128 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഒളിംപിക്സിലേക്കുള്ള ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്. ഇതിനു മുൻപ് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഒളിംപിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 1900ത്തിലായിരുന്നു. അന്നു നടന്നത് ഒരേയൊരു മത്സരം, ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ. ലോസ് ഏഞ്ജലസ് ഒളിംപിക്സിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേതു പോലെ ട്വന്‍റി20 ഫോർമാറ്റിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനാണ് ആലോചന. പുരുഷ - വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം മത്സരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ക്രിക്കറ്റിനു പ്രചാരമുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ 2032ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രിസ്ബെയ്നിൽ നടക്കുന്ന ഒളിംപിക്സിലും ക്രിക്കറ്റ് നിലനിർത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒക്റ്റോബർ 12 മുതൽ മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്‌ട്ര ഒളിംപിക് സമിതി യോഗത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ക്രിക്കറ്റിനു പുറമേ, സ്ക്വാഷ്, ബേസ്‌ബോൾ, ഫ്ലാഗ് ഫുട്ബോൾ, ലാക്രോസ് എന്നിവയും പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.