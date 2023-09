ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് ഇനി മാറിനിൽക്കാം; ചരിത്രത്തിൽ എതിരാളികളില്ലാതെ ജോക്കോ

Novak Djokovic kissing the US Open trophy after equaling Margarete Court's record.

യുഎസ് ഓപ്പണിൽ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്. 24ാം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയതോടെ, ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വനിതാ താരം മാർഗരറ്റ് കോർട്ടിന്‍റെ റെക്കോഡിന് ഒപ്പമായി ജോക്കോ. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം എന്ന റെക്കോഡ് നേരത്തെ തന്നെ ജോക്കോവിച്ചിനു സ്വന്തമായിരുന്നു. റാഫേൽ നദാലിന് ഇരുപത്തിരണ്ടും റോജർ ഫെഡറർക്ക് ഇരുപതും കിരീടങ്ങളാണുള്ളത്. ഫൈനലിൽ ഡാനിൽ മെഡ്‌വദേവിനെ കീഴടക്കിയത് തുടർച്ചയായ സെറ്റുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽപ്പോലും, ഐതിഹാസികമായി മാറിയ രണ്ടാം സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഊർജത്തിന്‍റെ ഓരോ തുള്ളിയും ചെലവാക്കേണ്ടിവന്നു സെർബിയൻ താരത്തിന്. 6-3, 7-6 (5), 6-3 എന്ന സ്കോർലൈനിൽ രണ്ടാം സെറ്റ് മാത്രം ഒന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് നീണ്ടത്. താൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇത്രയും ദൈർഘ്യമേറിയൊരു സെറ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജോക്കോ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു. ഓപ്പൺ ടെന്നിസ് യുഗത്തിൽ യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരമെന്ന റെക്കോഡ് കൂടി മുപ്പത്താറാം വയസിൽ ജോക്കോവിച്ച് സ്വന്തമാക്കി. പുരുഷ-വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലാകെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങൾ നേടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം സെറീന വില്യംസുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുവരെ. മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് മാർഗരറ്റ് കോർട്ട് മാത്രം. എന്നാൽ, മാർഗരറ്റ് കോർട്ട് നേടിയ 24 ഗ്രാൻഡ്സ്ലാമുകളിൽ 13 എണ്ണം യഥാർഥത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നിസിൽ നേടിയ കിരീടങ്ങൾ പിന്നീട് ഗ്രാൻഡ്സ്ലാമുകളായി മാറ്റിയതായിരുന്നു. പ്രായമേറുന്തോറും പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജോക്കോയുടെ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കിയത്. പതിവ് രീതികൾ വിട്ട് സെർവ് ആൻഡ് വോളി ഗെയിമിലേക്കു മാറിയ അദ്ദേഹം, ഇത്തരത്തിൽ 22 തവണ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ 20 പോയിന്‍റും നേടി. ആകെ 44 വട്ടം നെറ്റിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ 37 തവണയും എതിരാളിക്ക് മറുപടിയുണ്ടായില്ല. ജോക്കോയുടെ ശൈലീ മാറ്റത്തിനൊത്ത് തനിക്കു തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മെഡ്‌വദേവ് പിന്നീട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വർഷം മുൻപ് കൊവിഡ്-19 വാക്സിനെടുക്കാത്തതു കാരണം യുഎസ് ഓപ്പൺ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായ ജോക്കോ, ഫ്ളഷിങ് മെഡോസിൽ നേടുന്ന നാലാമത്തെ കിരീടമാണിത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിലെ പത്തും വിംബിൾഡണിലെ ഏഴും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിലെ മൂന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് 24 കിരീടങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത്. ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേടത്തിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ്: നൊവാക്ക് ജോക്കോവിച്ച് 24

മാർഗരറ്റ് കോർട്ട് 24

സെറീന വില്യംസ് 23

സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫ് 22

റാഫേൽ നദാൽ 22