ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈസി വിജയം

Dawid Malan celebrates after completing his century against Bangladesh in an ODI cricket world cup match in Dharamshala on October 10, 2023.

ധർമശാല: ലോകകപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ 137 റൺസിനു കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയവഴിയിലേക്ക്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോടു തോറ്റതിന്‍റെ ക്ഷീണം തീർക്കുന്നതായി ഈ മത്സരം. ആദ്യ ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 364 റൺസെടുത്തു. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ മറുപടി 48.2 ഓവറിൽ 227 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ടോസ് നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷക്കീബ് അൽ ഹസൻ ഫീൽഡിങ്ങാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ, ബംഗ്ലാ ബൗളർമാർക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താനായില്ല. 52 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ പുറത്താകുമ്പോൾ സ്കോർ 115 റൺസിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരുമിച്ച ദാവീദ് മലാനും ജോ റൂട്ടും ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് നയിച്ചത്. 107 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സും 16 ഫോറും ഉൾപ്പെടെ 140 റൺസുമായി മലാൻ തന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും കണ്ടെത്തി. വെടിക്കെട്ടിൽ പിന്നിലാകാതെ ജോ റൂട്ട് 68 പന്തിൽ 82 റൺസും നേടി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാനൂറിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന ടീം ടോട്ടൽ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയത് അവസാന ഓവറുകളിൽ നിയന്ത്രണത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളർമാരാണ്. തുടർന്നെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് ബാറ്റർമാരിൽ ആർക്കും 20 റൺസിലധികം നേടാനും സാധിച്ചില്ല. ബംഗ്ലാ സ്പിന്നർ മെഹ്ദി ഹസൻ നാലും പേസർ ഷൊരിഫുൾ ഇസ്ലാം മൂന്നും വിക്കറ്റ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയായിരുന്നു. 49 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ അവർക്ക് നേരിയ പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും നൽകിയത് ഒരറ്റത്ത് പിടിച്ചുനിന്ന ഓപ്പണർ ലിറ്റൺ ദാസാണ്. 66 പന്തിൽ 76 റൺസുമായി ദാസ് പുറത്തായതോടെ ആ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു. Reece Topley celebrating after taking the wicket of a Bangladesh batter in an ODI cricket world cup match in Dharamshala on October 10, 2023. പിന്നീടെത്തിയവരിൽ മുഷ്ഫിക്കർ റഹിമും (51) തൗഹീദ് ഹൃദോയിയും പൊരുതിനോക്കിയെങ്കിലും റൺ നിരക്ക് കൈയെത്തും ദൂരത്തുനിന്ന് അതിനകം വഴുതിപ്പോയിരുന്നു. 43 റൺസിനു നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ പേസ് ബൗളർ റീസ് ടോപ്പ്ലിയാണ് ഇംഗ്ലിഷ് ബൗളർമാരിൽ തിളങ്ങിയത്. ക്രിസ് വോക്ക്സ് രണ്ടു വിക്കറ്റും നേടി.