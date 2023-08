cristiano ronaldo got record for most header goals

താ​യി​ഫ്: മ​റ്റൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡ്കൂ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ക്രി​സ്റ്റി​യാ​നോ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ. ഫു​ട്ബോ​ള്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ഹെ​ഡ്ഡ​ര്‍ ഗോ​ള്‍നേ​ടി​യ താ​ര​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണോ​ള്‍ഡോ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​റ​ബ് ക്ല​ബ്ബ് ചാം​പ്യ​ന്‍സ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബോ​ളി​ല്‍ ടു​ണീ​ഷ്യ​ന്‍ ടീ​മാ​യ മൊ​ണാ​സ്റ്റി​റി​നെ​തി​രേ ത​ല​ഗോ​ള്‍ നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ല്‍ ന​സ്റി​നു​വേ​ണ്ടി താ​രം ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ച​ത്. 74-ാം മി​നി​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ള്‍. ഇ​തു​വ​രെ റൊ​ണാ​ള്‍ഡോ 145 ഗോ​ളു​ക​ള്‍ ഹെ​ഡ്ഡ​റി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ര്‍മ​നി​യു​ടെ ഗേ​ര്‍ഡ് മു​ള്ള​റു​ടെ ഹെ​ഡ്ഡ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് (144) ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ ഭേ​ദി​ച്ച​ത്. സ്‌​പെ​യി​നി​ന്‍റെ കാ​ര്‍ലോ​സ് സാ​ന്‍റി​യാ​ന (125), ബ്ര​സീ​ല്‍ ഇ​തി​ഹാ​സം പെ​ലെ (124) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍.​അ​ല്‍ ന​സ്ര്‍ 4-1ന് ​ജ​യി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ട​ലി​സ്‌​ക (42), അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ല്‍ അം​രി (88), അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് സൗ​ദ് അ​ല്‍ എ​ലെ​വാ​യ് (90) എ​ന്നി​വ​രും സ്‌​കോ​ര്‍ ചെ​യ്തു. 66-ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ അ​ല്‍ ന​സ്റി​ന്‍റെ അ​ലി ല​ജ​മി​യു​ടെ സെ​ല്‍ഫ് ഗോ​ളാ​ണ് മൊ​ണാ​സ്റ്റി​റി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്.അ​റ​ബ് ക്ല​ബ്ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍സ് ക​പ്പി​ലെ ഗ്രൂ​പ്പ് സി-​യി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് അ​ല്‍ ന​സ്ര്‍. സ​മ​ലെ​കി​നെ​തി​രാ​യ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം ജ​യി​ച്ചാ​ല്‍ ടീ​മി​ന് ക്വാ​ര്‍ട്ട​റി​ലെ​ത്താം.