അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ്: ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനോടു തോറ്റു

Asan Awaiz celebrates his century against India in under 19 Asia Cup

ദുബായ്: അണ്ടർ 19 ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയെ എട്ട് വിക്കറ്റിനു പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത അമ്പതോവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 259 റൺസെടുത്തപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ 47 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരേ ടോസ് നേടിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ സാദ് ബെയ്ഗ് ഫീൽഡിങ്ങാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നന്നായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും 24 പന്തിൽ 24 റൺസെടുത്ത ഓപ്പണർ അർഷിൻ കുൽക്കർണിയുടെ വിക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ നഷ്ടമായി. വൺ ഡൗണായെത്തിയ രുദ്ര പട്ടേലും (1) നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇതെത്തുടർന്ന് ഓപ്പണർ ആദർശ് സിങ്ങിനൊപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ ഉദയ് സഹാരൻ 96 റൺസിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടുയർത്തി. 81 പന്തിൽ 62 റൺസെടുത്ത ആദർശിനു പിന്നാലെ മുഷീർ ഖാനും (2) വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അരാവെലി അവനീഷും (11) പുറത്തായതോടെ വീണ്ടും തകർച്ച. എന്നാൽ, ഏഴാം നമ്പറിലിറങ്ങിയ സച്ചിൻ ദാസ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങുമായി റൺ നിരക്ക് ഉയർത്തി. 98 പന്തിൽ 60 റൺസുമായി സഹാരൻ പുറത്തായ ശേഷം വാലറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിച്ചു കളിച്ച സച്ചിൻ ദാസ് 42 പന്തിൽ രണ്ട് ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 58 റൺസെടുത്ത് അവസാന ഓവറിലാണ് പുറത്തായത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാക്കിസ്ഥാന് ഓപ്പണർ ഷമിൽ ഹുസൈനെ (8) അഞ്ചാം ഓവറിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും, ഷഹസൈബ് ഖാനും (63) അസൻ അവൈസും ചേർന്ന് സ്കോർ 138 വരെയെത്തിച്ചു. ഷഹ്സൈബ് ഖാൻ പുറത്തായ ശേഷം വന്ന സാദ് ബെയ്ഗ് 51 പന്തിൽ 68 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അവൈസ് 130 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 105 റൺസെടുത്തു. ഓഫ് സ്പിന്നർ മുരുകൻ അഭിഷേകിനാണ് വീണ രണ്ട് വിക്കറ്റും കിട്ടിയത്.