ഏഷ്യ കപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ്: ഇന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക ഫൈനൽ | Score Board

Indian openers Shafali Varma and Smriti Mandhana during the match.

ഇന്ത്യ വിമെൻ സ്മൃതി മന്ഥന സി പ്രബോധിനി ബി രണവീര 46 (45) ഷഫാലി വർമ സ്റ്റംപ്ഡ് സഞ്ജീവനി ബി കുമാരി 9 (15) ജമീമ റോഡ്രിഗ്സ് സി ഗുണരത്നെ ബി പ്രബോധിനി 42 (40) റിച്ച ഘോഷ് സി സഞ്ജീവനി ബി രണവീര 9 (6) ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ) സി സഞ്ജീവനി ബി പ്രബോധിനി 2 (5) പൂജ വസ്ത്രാകർ സി ഗുണരത്നെ ബി കുമാരി 2 (4) ദീപ്തി ശർമ നോട്ടൗട്ട് 1 (3) അമൻജോത് കൗർ റണ്ണൗട്ട് 1 (2) എക്സ്ട്രാസ് 4 ആകെ 20 ഓവറിൽ 116/7 ബൗളിങ്: ഒഷാഡി രണസിംഗെ 2-0-11-0, ഉദേശിക പ്രബോധിനി 3-0-16-2, ഇനോഷി പ്രിയദർശിനി 3-1-11-0, സുഗന്ധിക കുമാരി 4-0-30-2, ചമരി അട്ടപ്പട്ടു 2.5-0-19-0, കവിശ ദിൽഹരി 1.1-0-7-0, ഇനോക രണവീര 4-0-21-2. ശ്രീലങ്ക ചമരി അട്ടപ്പട്ടു (ക്യാപ്റ്റൻ സി ശർമ ബി സാധു 12 (12) അനുഷ്ക സഞ്ജീവനി സി കൗർ ബി സാധു 1 (5) വിഷ്മി ഗുണരത്നെ ബി സാധു 0 (3) ഹാസിനി പെരേര സി വസ്ത്രാകർ ബി ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് 25 (22) നീലാക്ഷി ഡിസിൽവ ബി വസ്ത്രാകർ 23 (34) ഒഷാഡി രണസിംഗെ സി സാധു ബി ശർമ 19 (26) കവിശ ദിൽഹരി സി ഘോഷ് ബി വൈദ്യ 5 (8) സുഗന്ധിക കുമാരി സ്റ്റംപ്ഡ് ഘോഷ് ബി ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് 5 (8) ഇനോഷി പ്രിയദർശിനി നോട്ടൗട്ട് 1 (1) ഉദേശിക പ്രബോധിനി നോട്ടൗട്ട് 1 (1) എക്സ്ട്രാസ് 5 ആകെ 20 ഓവറിൽ 97/8 ബൗളിങ്: ദീപ്തി ശർമ 4-0-25-1, പൂജ വസ്ത്രാകർ 4-12-0-1, ടൈറ്റസ് സാധു 4-1-6-3, രാജേശ്വരി ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് 3-0-20-2, അമൻജോത് കൗർ 1-0-6-0, ദേവിക വൈദ്യ 4-0-15-1