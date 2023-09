ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നാം സ്വർണം

Indian equestrian dressage team members, Hriday Chheda, Divyakriti Singh, Anush Agarwalla and Sudipti Hajela, who won gold in Asian Games.

ഹാങ്ചൗ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്‍റെ മൂന്നാം ദിവസം ഇന്ത്യ സ്വർണ നേട്ടം മൂന്നായി ഉയർത്തി. അശ്വാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ടീം ഇനത്തിലാണ് പുതിയ നേട്ടം. രാവിലെ സെയ്‌ലിങ്ങിൽ നേടിയ വെള്ളിയും വെങ്കലവും കൂടിയാകുമ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ മെഡൽ നേട്ടം മൂന്നായി. ഇക്വിസ്ട്രിയൻ ടീം ഡ്രസ്സേജ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യ 209.205 പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ ചൈനയും ഹോങ്കോങ്ങും യഥാക്രമം വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി. ഹൃദയ് ഛേദ, ദിവ്യകൃതി സിങ്, അനുഷ് അഗർവാല, സുദീപ്തി ഹജേല എന്നിവരാണ് ടീമംഗങ്ങൾ. ഈയിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്. 1986നേടിയ വെങ്കലമാണ് ഡ്രസേജിൽ ഇന്ത്യ ഇതിനു മുൻപ് അവസാനമായി നേടിയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ. 1982ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഗെയിംസിൽ വ്യക്തിഗ ഇനത്തിൽ സ്വർണം ലഭിച്ചിരുന്നു.