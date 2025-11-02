കേരളത്തിനെതിരേ തകർപ്പൻ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുമായി കരുൺ നായർ; കർണാടക മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കരുൺ നായർക്ക് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 468 റൺസെന്ന നിലയിലാണ് കർണാടക. 377 പന്തുകളിൽ നിന്നും 24 ബൗണ്ടറിയും രണ്ടു സിക്സും ഉൾപ്പടെ 226 റൺസുമായി കരുൺ നായരും 148 റൺസുമായി സ്മരൺ രവിചന്ദ്രനുമാണ് ക്രീസിൽ. രണ്ടാം ദിനത്തിൽ കർണാടകയുടെ ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും വീഴ്ത്താൻ കേരളത്തിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല.
തന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കരിയറിലെ അഞ്ചാം ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയാണ് കേരളത്തിനെതിരേ കരുൺ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 319 റൺസെന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച കർണാടക വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 149 റൺസ് കൂടി അടിച്ചെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയുടെ ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാരായ കെ.വി. അനീഷ് (8), ക്യാപ്റ്റൻ മായങ്ക് അഗർവാൾ (5), വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ കൃഷ്ണൻ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ പുറത്തായിരുന്നു.