പ്രായത്തിൽ സെഞ്ചുറി കടന്ന ആരാധകന് ധോണിയുടെ സമ്മാനം ജെഴ്സി | Video

ചെ​ന്നൈ: എസ്. രാംദാസ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമല്ല, ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകൻ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹവും സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു, പ്രായത്തിലാണെന്നു മാത്രം. ഇപ്പോൾ 103 വ​യസുണ്ട് രാംദാസിന്. സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ അംഗമൊക്കെയായിരുന്നു. എം.എസ്. ധോണിയുടെയും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്‍റെയും കടുത്ത ആരാധകനാണ് രാംദാസ്.

ഈ ആരാധക മുത്തശ്ശനെ കാണാൻ സാക്ഷാൽ ധോണി നേരിട്ടെത്തിയ വാർത്തയും ചിത്രവും സിഎസ്‌കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. തന്‍റെ കൈയൊപ്പിട്ട ഒരു സിഎസ്‌കെ ജെഴ്സിയും രാംദാസിനു സമ്മാനിച്ചാണ് ധോണി മടങ്ങിയത്. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ഒരു ​വീ​ഡി​യോയും സിഎസ്‌കെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാം​ദാ​സ് എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ 103-ാം ന​മ്പ​ര്‍ ജ​ഴ്‌​സി​യാണ് എന്നത് ഇതിനു കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുന്നു. ടീ​മി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ന്ദി അറിയിച്ചാണ് ധോ​ണി ഇതിൽ കൈയൊ​പ്പി​ട്ട​ത്. Thanks Thatha for the support എന്ന് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതി. ഈ ​ജ​ഴ്‌​സി രാം​ദാ​സ് ആഹ്ലാദേത്തോടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും വീ​ഡി​യോ​യി​ല്‍ കാ​ണാം. ധോ​ണി​യു​ടെ സ​മ്മാ​നം ല​ഭി​ച്ച​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നാണ് രാം​ദാ​സിന്‍റെ പ്രതികരണം.