'സ്വന്തം' ടീമിനെ രണ്ടാമതും തോൽപ്പിച്ച് വാൻ ഡെർ മെർവെ

Roelof van der Merwe in his current Netherlands jersey and former South Africa jersey

ഹോളണ്ടിനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് യൊഹാൻ ക്രൈഫ് മുതൽ റൂഡ് ഗുള്ളിറ്റും പിന്നെ ആര്യൻ റോബനും വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഖ്യാതരായ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ, അവരുടെ രണ്ടു ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഐപിഎൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് അധികമാരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല- ഒരാൾ റ്യാൻ ടെൻ ഡോഷെ, രണ്ടാമൻ റോലോഫ് വാൻ ഡെർ മെർവെ. ടെസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കു പുറത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടവരാണ് ഇരുവരും. എന്നാൽ, നല്ല പ്രായത്തിൽ വാൻ ഡെർ മെർവെ കളിച്ചത് നെതർലൻഡ്സിനു വേണ്ടിയല്ല, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നൊരു വ്യത്യാസം ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഹോളണ്ട് എന്നു വിളിച്ചു ശീലിച്ച ഓറഞ്ച് പടയ്ക്ക് നെതർലൻഡ്സ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക നാമം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ട്വന്‍റി20 ലോകകപ്പിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിലും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ അട്ടിമറിച്ച ടീമിൽ വാൻ ഡെർ മെർവെ ഉണ്ട്. അംഗീകാരം കിട്ടാത്ത ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന്, അമ്മയുടെ ഡച്ച് പൗരത്വം വഴി നെതർലൻഡ്സിലേക്കു കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിനു വാൻ ഡെർ മെർവെ തിരിച്ചുനിൽകിയ മറക്കാനാവാത്ത രണ്ട് സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ അവിസ്മരണീയ വിജയങ്ങൾ. 2009-2010 സീസണിൽ മാത്രമാണ് വാൻ ഡെർ മെർവെയ്ക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇടങ്കയ്യൻ സ്പിന്നറും ലോവർ ഓർഡർ ഹിറ്ററും എന്ന റോളിൽ 13 ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു. ടീമിൽ ഇടമുറപ്പിക്കാൻ പോന്ന പ്രകടനങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. 2015ലായിരുന്നു നെതർലൻഡ്സിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം. ഇപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തെട്ടാം വയസിൽ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം. ടൂർണമെന്‍റ് തുടങ്ങും മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ലോ റാങ്കിങ് ടീം നെതർലൻഡ്സ് ആയിരുന്നു. ബാസ് ഡി ലീഡ്, സ്കോട്ട് എഡ്വേർഡ്സ്, ലോഗൻ വാൻ ബീക്ക് തുടങ്ങിയ സുവർണ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പമൊന്നും പക്ഷേ, റോലോഫ് വാൻ ഡെർ മെർവെ എന്ന പേര് അധികം ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നില്ല. യുവത്വത്തിന് ആധിപത്യമുള്ള ടീമിനു പക്ഷേ, ഐപിഎൽ കരിയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിച്ചു പരിചയമുള്ള വാൻ ഡെർ മെർവെയുടെ സ്പിൻ വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ടീം മാനെജ്മെന്‍റ് തന്നിലർപ്പിച്ച പ്രതീക്ഷ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം സഫലമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ അട്ടിമറിച്ച മത്സരത്തിൽ 19 പന്തിൽ 29 റൺസെടുത്ത വാൻ ഡെർ മെർവെ, 34 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി രണ്ടു ടോപ് ഓർഡർ വിക്കറ്റുകളും നേടിയിരുന്നു.