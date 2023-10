സഞ്ജുവിന് ഇനി പ്രതീക്ഷ മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി

Kerala captain Sanju Samson with the State team's new guest player, Karnataka and IPL star leg spinning allrounder Shreyas Gopal.

തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്, ഏഷ്യാ കപ്പ്, ലോകകപ്പ് ടീമുകളില്‍ ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന കേരള ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്താനുള്ള അടുത്ത പ്രതീക്ഷ സയീദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര ട്വന്‍റി20 ടൂർണമെന്‍റിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ സഞ്ജു ആയിരിക്കും. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 മത്സരത്തിലാണ് സഞ്ജു അവസാനമായി ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി കളിച്ചത്. മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ തിളങ്ങിയാൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യന്‍ കുപ്പായത്തിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സഞ്ജുവിനു മുന്നില്‍. ലോകകപ്പിനു ശേഷം പ്രമുഖ താരങ്ങൾ വിശ്രമം അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ പരിമിത ഓവർ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ ഉപകരിക്കും. ഈ മാസം 16 മുതല്‍ 27 വരെ മുബൈയിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്‍റ്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന ടീമിൽ രോഹന്‍ കുന്നുമലാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. ജലജ് സക്സേന, ശ്രേയസ് ഗോപാല്‍ എന്നീ അതിഥി താരങ്ങളും ടീമിലുണ്ട്. മധ്യ പ്രദേശിൽനിന്നുള്ള ഓഫ് സ്പിന്നിങ് ഓൾറൗണ്ടർ ജലജ് സക്സേന ഏതാനും സീസണുകളായി കേരള ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. കര്‍ണാടക താരമായ ശ്രേയസ് ലെഗ് സ്പിന്നറും ലോവർ ഓർഡർ ബാറ്ററുമാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ദുർബലമായിരുന്ന കേരളത്തിന്‍റെ ബൗളിങ് നിര ശ്രേയസിന്‍റെ വരവോടെ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ സഞ്ജുവിന്‍റെ സഹതാരമായിരുന്നു ശ്രേയസ്. ടൂർണമെന്‍റിനായി കേരള ടീം മുംബൈയിലേക്കു പോയിക്കഴിഞ്ഞു. എം. വെങ്കടരമണയാണ് പരിശീലകന്‍. കേരള ടീം: സഞ്ജു സാംസണ്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), രോഹന്‍ എസ്. കുന്നുമ്മല്‍ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ജലജ് സക്സേന, ശ്രേയസ് ഗോപാല്‍, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീന്‍, സച്ചിന്‍ ബേബി, വിഷ്ണു വിനോദ്, അബ്ദുൾ ബാസിത്, സിജോമോന്‍ ജോസഫ്, വൈശാഖ് ചന്ദ്രന്‍, ബേസില്‍ തമ്പി, കെ.എം. ആസിഫ്, വിനോദ് കുമാര്‍, മനു കൃഷ്ണന്‍, വരുണ്‍ നായനാര്‍, അജ്നാസ് എം, പി.കെ. മിഥുന്‍, സല്‍മാന്‍ നിസാര്‍.