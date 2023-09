കോലിയുടെ മൂന്നാം നമ്പർ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

Shreyas Iyer celebrating his century against Australia in Indore on September 24, 2023.

ഇന്ദോർ: വിരാട് കോലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കപ്പെട്ട മത്സരത്തിലാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ മൂന്നാം നമ്പറിലിറങ്ങി സെഞ്ചുറിയടിച്ചത്. പരുക്കിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തുറ്റ തിരിച്ചുവരവിൽ 90 പന്തിൽ 105 റൺസുമായി ക്ലാസ് തെളിയിച്ച പ്രകടനം. മത്സരത്തിനു ശേഷം കോലിയുടെ ബാറ്റിങ് പൊസിഷൻ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രേയസിനോടു ചോദ്യമുയർന്നത് സ്വാഭാവികം. വിരാട് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നും ആ സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികരണം. ടീമിന്‍റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഏതു പൊസിഷനിലും ബാറ്റ് ചെയ്യും, റണ്ണെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നതാണു മുഖ്യമെന്നും ശ്രേയസ്. ഏഷ്യ കപ്പിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗം പുറം വേദന കാരണം നഷ്ടമായെങ്കിലും, പാക്കിസ്ഥാനെതിരേ 9 പന്തിൽ 14 റൺസെടുത്ത ചെറിയ ഇന്നിങ്സ് തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയെന്നും ശ്രേയസ് പറയുന്നു. ''പരുക്ക് കാരണം വിട്ടുനിന്ന കാലഘട്ടം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. ടിവിയിൽ കളികൾ കണ്ടു. തിരിച്ചെത്താൻ കൊതിച്ചു. ഇപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതും ഡ്രസിങ് റൂമിലെ അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു''- ശ്രേയസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്നാമത്തെ ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ കുറിച്ചത്. സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതു തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, ഈ പരമ്പര ഓസ്ട്രേലിയ പരിശീല മത്സരങ്ങൾ മാത്രമായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.