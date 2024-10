എഐ ഒരു ഓമനത്തമുള്ള കടുവക്കുട്ടി; അത് വളരുമ്പോൾ എന്താകും?

മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന, പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, അതി ബുദ്ധിശാലിയായ റോബോട്ടുകള്‍...! ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളെ ദൂരെനിന്ന് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ച് അന്യഗ്രഹത്തിലിറക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍...! ഇതിന്‍റെയെല്ലാം കണ്ടു പിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചിന്തകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അലന്‍ ടൂറിങ്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പിതാവായി ലോകം ആദരിക്കുന്നത് അലന്‍ ടൂറിങിനെയാണ്. ചില പരീക്ഷകളിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അതിന് ബോധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് അലന്‍ ടൂറിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി അന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുകരണക്കളി പരിഷ്‌കരിച്ച് ടൂറിങ് ടെസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തു.

മൂന്നു പേരാണ് ഈ കളിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. യുക്തിപൂര്‍വം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരാള്‍. ഇയാള്‍ 'A' എന്നറിയപ്പെടും. ഉത്തരം നല്‍കുന്നത് 'B' എന്നും 'C' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടു പേരാണ്. ഇതില്‍ ഒരാള്‍ പുരുഷനും മറ്റെയാള്‍ സ്ത്രീയുമായിരിക്കും. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന 'A' യ്ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുന്ന 'B' യെയും 'C' യെയും കാണാനാവില്ല. ബുദ്ധിപൂര്‍വം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ 'B', 'C' എന്നിവരില്‍ ആണേത്, പെണ്ണേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് 'A' യുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ, തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ സ്വയം, സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് വെളിപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ 'B' യും 'C' യും പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഉത്തരം നല്‍കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷനെയും, പുരുഷന്‍ സ്ത്രീയെയും അനുകരിക്കുന്ന ഈ കളിയില്‍ ആര് ജയിക്കും എന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ഈ കളിയുടെ പരിഷ്‌കൃത രൂപമാണ് ടൂറിങ് ടെസ്റ്റ്. ഇവിടെ ചോദ്യകര്‍ത്താവും ഉത്തരം നല്‍കുന്നയാളും മാത്രമേയുള്ളു. ഈ ഉത്തര ദാതാവ് മനുഷ്യനാകാം, അല്ലെങ്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറാകാം. ബുദ്ധിപൂര്‍വം ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ഉത്തരം നല്‍കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറാണോ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് ചോദ്യകര്‍ത്താവ് കണ്ടെത്തണം. ചോദ്യകര്‍ത്താവിനെ കബളിപ്പിക്കും വിധം സമര്‍ഥമായി ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിനു സാധിച്ചാൽ അത് ടൂറിങ് ടെസ്റ്റ് പാസായി. ടെസ്റ്റ് പാസാകുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിന് ബോധമുണ്ടെന്നും പറയാം എന്നായിരുന്നു ടൂറിങ്ങിന്‍റെ നിലപാട്.

അലന്‍ ടൂറിങ് ടെസ്റ്റിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് 1950 കളിലാണ്. ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ പ്രാകൃതമായ ഒരു രൂപം മാത്രമേ അക്കാലത്ത് പുറത്തുവന്നിരുന്നുള്ളു. അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നു. ടൂറിങ് സങ്കല്‍പ്പിച്ച, ചിന്തയും ബോധമണ്ഡലവുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ ഇന്ന് വ്യാപകമായി.