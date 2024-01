കാൻസർ മരണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

india ranks second highest in cancer deaths in asia study

2019ൽ മാത്രം ഇന്ത്യയില്‍ 9.3 ലക്ഷം പേര്‍ കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് മരിച്ചതായും, ഏകദേശം 12 ലക്ഷം പുതിയ കാൻസർ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ പുതിയ കാന്‍സര്‍ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എണ്ണത്തില്‍ ഏഷ്യയില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെന്ന് പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. 2019 ല്‍ 94 ലക്ഷം പുതിയ കേസുകളും 56 ലക്ഷം മരണങ്ങളുമായി ചൈനയ്ക്കും ജപ്പാനും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലും കാൻസർ പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണിയായി മാറിയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. 48 ലക്ഷം പുതിയ രോഗികളും 27 ലക്ഷം മരണങ്ങളുമായി ചൈന പട്ടികയില്‍ മുന്നിലെത്തിയപ്പോള്‍ ജപ്പാനില്‍ 9 ലക്ഷം പുതിയ കേസുകളും 4.4 ലക്ഷം മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി. ദി ലാൻസെറ്റ് റീജ്യണൽ ഹെൽത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജേണലിലാണ് ഈ പഠനങ്ങൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി കുരുക്ഷേത്ര, ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് (എയിംസ്), ജോധ്പൂര്‍, ഭട്ടിൻഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 1990 നും 2019 നും ഇടയില്‍ 49 ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ 29 ഇനം കാന്‍സറുകള്‍, രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കുകള്‍, മരണം, അപകട ഘടകങ്ങള്‍ എന്നിവ പഠനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ശ്വാസനാളം, ധമനികള്‍, ശ്വാസകോശം എന്നിവയിലെ അര്‍ബുദമാണ് ഏഷ്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതെന്നും ഗവേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായി. 13 ലക്ഷം കേസുകളും 12 ലക്ഷം മരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന അന്തരീക്ഷ - വായു മലിനീകരണം, ഗുഡ്ക - വെറ്റില - പാൻ മസാല ഉപയോഗം, വ്യാവസായിക വളർച്ച, നഗരവത്കരണം, കുടിയേറ്റം, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ അധിക ഉപയോഗം എന്നിവ ഈ രോഘാവസ്ഥയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിച്ചതായും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2019ൽ ഇന്ത്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ആഗോള മരണങ്ങളിൽ 32.9% ചുണ്ടുകളിലെ കാൻസർ മൂലവും 28.1% ഓറൽ ക്യാവിറ്റി കാൻസർ മൂലവുമാണെന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ശുചിത്വവും ശുദ്ധജലവും ഉറപ്പാക്കുന്നതുവഴി ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറിയുടെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഇതിലൂടെ ആമാശയ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ക്യാൻസർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണതയും, അതേസമയം, ആയുർ ദൈർഘ്യം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന പ്രവണതയും പഠനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.