ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി എത്തുന്ന എക്സ്‌യുവി 3എക്സ്ഒ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു പുതിയ മോഡല്‍ കൂടി സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിലേറെയും എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ എത്തുന്ന എക്സ്‌യുവി 3എക്സ്ഒ നഗര ഉപയോക്താക്കള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതപ്പുറമുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ സജ്ജമാക്കിയാണ് രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ആവേശകരമായ പ്രകടനം, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുള്ള രൂപകല്‍പ്പന, സമാനതകളില്ലാത്ത സുരക്ഷ എന്നിവ എക്സ്‌യുവി 3എക്സ്ഒ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നാസിക്കിലുള്ള കമ്പനിയുടെ നിര്‍മാണ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും പുതിയ എസ്‌യുവിയുടെ നിര്‍മാണം. പ്രൊമോ വീഡിയോ കാണാന്‍ Say hello to the Mahindra XUV 3XO ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.