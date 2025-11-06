Auto
സാങ്കേതിക തകരാർ; പത്തുലക്ഷത്തിലധികം കാറുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ടൊയോട്ട
വാഷിങ്ടൺ: റിയർവ്യു ക്യാമറയുട തകരാറിനെ തുടർന്ന് 10 ലക്ഷത്തോളം കാറുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ടൊയോട്ട. അമെരിക്കയിൽ നിന്നും 10,24,407 കാറുകളാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. ലെക്സസ്, ടൊയോട്ട കാമ്രി ഹൈബ്രിഡ്, ടൊയോട്ട ഹൈലാൻഡർ, ടൊയോട്ട ആർഎവി 4 എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്.
പനോരമിക് വ്യു മോണിറ്ററുകളുള്ള കാറുകളാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ പിന്നോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പുറകിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുകയോ ഫ്രീസ് ആവുകയോ ചെയ്യുന്ന കാറുകളെയാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. ഈ പ്രശ്നം മൂലം നിരവധി അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.