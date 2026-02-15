വിഴിഞ്ഞത്തിനു പിന്നാലെ പോർട്ട് സിറ്റിയാകാൻ ബേപ്പൂർ

കേരളത്തിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്തിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലുകൂടി. കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തെ 2000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യാന്തര 'പോർട്ട് സിറ്റി' യാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. മലബാറിന്റെ സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം മേഖലകളിൽ വൻ വിപ്ലവത്തിന് ഈ പദ്ധതി തുടക്കമിടും.
പദ്ധതിയുടെ ഹൈലൈറ്റുകൾ:
വികസനക്കുതിപ്പ്: പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (PPP) നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ബേപ്പൂർ ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെയും ക്രൂസ് ടൂറിസത്തിന്റെയും ഹബ്ബായി മാറും.
ബീച്ചുകളുടെ മാറ്റം: കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, സൗത്ത് ബീച്ചുകളിലായി 5 ഏക്കറിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വരുന്നു. പാർക്കിംഗ്, വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ, സൗന്ദര്യവൽക്കരണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ: പോർട്ട് ബംഗ്ലാവ് പരിസരത്ത് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, മറൈൻ മ്യൂസിയം, റസിഡൻഷ്യൽ ബംഗ്ലാവുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കും.
തൊഴിലവസരങ്ങൾ: പുതിയ റോഡുകളും പാലങ്ങളും വരുന്നതോടെ വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ മലബാറിലെത്തും. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ നൽകും.
ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നീങ്ങുകയാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതോടെ മലബാർ തീരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറാൻ ഇനി നാളുകൾ മാത്രം.
കോഴിക്കോട്: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിന്റെ വികസന ഭൂപടത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കുറിക്കാൻ ബേപ്പൂർ തുറമുഖവും ഒരുങ്ങുന്നു. ബേപ്പൂർ തുറമുഖ വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കോഴിക്കോടിനും മലബാറിനും വലിയ വികസന പ്രതീക്ഷകളാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.
പോർട്ട് സിറ്റി: വിഴിഞ്ഞത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ ബേപ്പൂർ ഒരു പൂർണ്ണ സജ്ജമായ 'പോർട്ട് സിറ്റി'യായി മാറും. ക്രൂസ് ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായും ഇവിടം വികസിപ്പിക്കും.
ബീച്ച് വികസനം: കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, സൗത്ത് ബീച്ചുകളിലായി ഏകദേശം 5 ഏക്കറിൽ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സൗന്ദര്യവൽക്കരണം, വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരും.
ചരക്ക് നീക്കം: വൻകിട കണ്ടെയ്നർ ചരക്ക് നീക്കത്തിനും അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾക്കും പുതിയ പദ്ധതികൾ കരുത്തേകും. കുറഞ്ഞ ദൂരവും മികച്ച സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളും ബേപ്പൂരിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്.
ടൂറിസം പ്രോജക്ടുകൾ: പോർട്ട് ബംഗ്ലാവ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരേക്കറിൽ പ്രീമിയം മറൈൻ ബൊട്ടീക് റസിഡൻഷ്യൽ ബംഗ്ലാവ്, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, മ്യൂസിയം, ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവ നിർമ്മിക്കും.
പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം: പി.പി.പി (PPP) മാതൃകയിലാണ് തുറമുഖ വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 30 വർഷത്തെ കാലയളവിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.
പുതിയ പാലങ്ങളും റോഡുകളും വരുന്നതോടെ വാണിജ്യ-വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ മലബാറിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിക്കാനും ധാരാളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണമാകും. നിലവിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യവും ലഭ്യമാകും.
ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബീച്ചുകളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ബേപ്പൂരും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊർജമാകും.