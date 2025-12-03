അമെരിക്കൻ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടുമിടിഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി: അമെരിക്കൻ ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം 90 രൂപയ്ക്കു മുകളിലേയ്ക്കായി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യം 90.05 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ എത്തിയത്.ഡിസംബർ 3 ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഡോളറിനെതിരെ 89.91ൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച രൂപ ഉടൻ തന്നെ 90.05 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ എത്തി. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിലെ അനിശ്ചിതത്വമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാൻ കാരണമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. കൂടാതെ ലോഹങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇറക്കുമതികളിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി.
ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ അമെരിക്കൻ ഡോളറുമായുള്ള മൂല്യം 85 ൽ നിന്ന് 90ലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നു. ഡിസംബർ 3നും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 165.35 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 84,972.92 എന്ന നിലയിലും എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 77.85 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞ് 25,954.35 എന്ന നിലയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.