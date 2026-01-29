ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായം, കുട്ടികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്: ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം | LIVE

ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ മെഡിസെപ് 2.0. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ ആനുകൂല്യവും കൂടുതൽ ആശുപത്രികളും പദ്ധതിയിലുണ്ടാകും.വിരമിച്ചവർക്ക് മെഡിസിപ് മാതൃകയിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും
വനിത ഉന്നമനത്തിന് പ്രാധാന്യം
വനിത സ്കിൽ സെന്ററുകൾക്ക് 20 കോടി രൂപ. സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൂല്യവർധിത യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കും. ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കും
കുട്ടികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്
ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ അപകട ഇൻഷുറൻസ്. ഹരിത കർമ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ് ഇൻഷുറൻസ്.
കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം
കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1000 രൂപ ഉയർത്തി.
ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം
പഴയ ഓട്ടോറിക്ഷ പൊളിച്ച് പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് സഹായം നൽകും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഓട്ടോ വാങ്ങാൻ 40,000 രൂപ സഹായം. ഓട്ടോറിക്ഷ- ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്.
റാപ്പിഡ് റെയിൽ
റാപ്പിഡ് റെയിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കും. ആദ്യ ഘട്ടമായി 1000 കോടി
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 1000 രൂപ വകയിരുത്തി
വിഎസ് സെന്റർ
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ ഓർമയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റർ സ്ഥാപിക്കും. 20 കോടി അനുവദിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 3236.76 കോടി
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജനറൽ പര്പ്പസ് ഫണ്ടായി 3236.76 കോടി. സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 28.5 ശതമാനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്.
വയനാടിന് വീടായി
വയനാട് ദുരിതബാധിതർക്കായുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരം