ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായം, കുട്ടികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്: ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം | LIVE

ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു

വിഴിഞ്ഞത്തിന് 1000 കോടി

വിഴിഞ്ഞം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിന് അടക്കം 1000 കോടി കിൻഫ്രയിൽ നിക്ഷേപിക്കും. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിന് 100 കോടി വകയിരുത്തി.

വന്യജീവി ആക്രമണം

വന്യജീവി ആക്രമണം നേരിടാൻ 100 കോടി രൂപ അധികം അനുവദിച്ചു

കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട് വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിക്ക് 60.5 കോടി

ക്ലീൻ പമ്പ പദ്ധതി പമ്പ നദി 30 കോടി രൂപ

പമ്പ നദി മാലിന്യ മുക്തമാക്കാനായുള്ള ക്ലീൻ പമ്പ പദ്ധതിക്ക് 30 കോടി രൂപ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസിനായി 100 കോടി. കടൽ സുരക്ഷ പദ്ധതിക്കായി 3 കോടി

എംസി റോഡ് വികസനം

എംസി റോഡ് വികസനത്തിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 5317 കോടി

ക്ഷീര മേഖല

ക്ഷീര വികസനത്തിനായി 128.05 കോടി. പാലിന്റെയും പാൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർധിപ്പിക്കാൻ ലബോറട്ടറികൾക്കായി 8 കോടി.

മെഡിസെപ് 2.0

ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ മെഡിസെപ് 2.0. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പദ്ധതിയിൽ കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ ആനുകൂല്യവും കൂടുതൽ ആശുപത്രികളും പദ്ധതിയിലുണ്ടാകും.വിരമിച്ചവർക്ക് മെഡിസിപ് മാതൃകയിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കും

വനിത ഉന്നമനത്തിന് പ്രാധാന്യം

വനിത സ്കിൽ സെന്‍ററുകൾക്ക് 20 കോടി രൂപ. സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൂല്യവർധിത യൂണിറ്റുകൾ വ്യാപകമാക്കും. ഇതിനായി 10 കോടി രൂപ. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കും

കുട്ടികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ്

ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ അപകട ഇൻഷുറൻസ്. ഹരിത കർമ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ് ഇൻഷുറൻസ്.

കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം

കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് രോഗികളുടെ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1000 രൂപ ഉയർത്തി.

ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം

പഴയ ഓട്ടോറിക്ഷ പൊളിച്ച് പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്ക് സഹായം നൽകും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഓട്ടോ വാങ്ങാൻ 40,000 രൂപ സഹായം. ഓട്ടോറിക്ഷ- ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്.

റാപ്പിഡ് റെയിൽ

റാപ്പിഡ് റെയിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കും. ആദ്യ ഘട്ടമായി 1000 കോടി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 1000 രൂപ വകയിരുത്തി

വിഎസ് സെന്‍റർ

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍റെ ഓർമയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്‍റർ സ്ഥാപിക്കും. 20 കോടി അനുവദിച്ചു.

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 3236.76 കോടി

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ജനറൽ പര്‍പ്പസ് ഫണ്ടായി 3236.76 കോടി. സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്‍റെ 28.5 ശതമാനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്.

വയനാടിന് വീടായി

വയനാട് ദുരിതബാധിതർക്കായുള്ള ആദ്യ ബാച്ച് വീടുകൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം വാരം

എരിയുന്ന വയറിലെ തീയാണ് പ്രശ്നം

മതമല്ല മതമല്ല മതമല്ല പ്രശ്നം, എരിയുന്ന വയറിലെ തീയാണ് പ്രശ്നമെന്നും ധനമന്ത്രി

എൽഡർലി ബജറ്റ്

വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എൽഡർലി ബജറ്റ്

ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം കൂട്ടി

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിക്കും. മുൻ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ക്ഷേമ നിധി ആരംഭിക്കും.

കണക്റ്റ് ടു വർക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണക്റ്റ് ടു വർക്ക് പദ്ധതിക്ക് 400 കോടി അനുവദിച്ചു.

പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കൂട്ടി

സ്കൂളുകളിലെ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന വേതനം 25 രൂപ കൂട്ടി

പെൻഷൻ

ക്ഷേമ പെൻഷന് 14,500 കോടി രൂപ

ആശമാർക്ക് ആശ്വാസം

ആശ വർക്കർമാരുടെ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം 1000 രൂപ കൂട്ടി. അങ്കണവാടി വർക്കർമാർക്കും 1000 രൂപ കൂട്ടി. ഹെൽപ്പർമാർക്ക് 500 രൂപ കൂട്ടി. പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ പ്രതിമാസ വേതനം 1000 രൂപ കൂട്ടി.

