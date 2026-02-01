Budget

കടലോളം മോഹിച്ചിട്ട് കടലാമ മാത്രം; ബജറ്റിലെ അവഗണനയിൽ കേരളത്തിനു പ്രതിഷേധം

എയിംസും റെയിൽവേയും കിനാവായി; വോട്ടുമാത്രം മതിയോ എന്ന് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ; കരിമണൽ പദ്ധതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ 'കൊള്ളയടിക്കാനാണോ' എന്നും ആശങ്ക.
Kerala Protests Union Budget 2026 Neglect | കേന്ദ്ര അവഗണന: കേരളത്തിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തെ അവഗണിച്ചെന്നു പരാതി.

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന വികസന ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തഴയപ്പെട്ടതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി എയിംസ് (AIIMS), അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി തുടങ്ങിയ വൻകിട പദ്ധതികൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. കേരളത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നും, അനുവദിച്ച കരിമണൽ ഇടനാഴി സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിഭവങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാനാണെന്നും വിമർശനമുയർന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ച എയിംസും (AIIMS) അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയും ഇത്തവണയും യാഥാർഥ്യമായില്ല. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നിവയെ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭരണപക്ഷമായ എൽഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും കേന്ദ്ര അവഗണനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിക്കായി ആദ്യം നിർദേശം നൽകിയിട്ടും കേരളത്തെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തോടുള്ള വിവേചനമാണെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവ് പറഞ്ഞു. എയിംസിനായി കിനാലൂരിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കൈമാറിയിട്ടും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയില്ല. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ ഇ. ശ്രീധരനെക്കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, കരിമണൽ സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച 'റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ' പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിമണൽ ഖനനം, ഗവേഷണം, നിർമാണം എന്നിവയ്ക്ക് ഈ പദ്ധതി കരുത്തേകും. കൂടാതെ, തീരദേശ സംരക്ഷണത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമായി കേരളത്തിലെ ആമകൾ മുട്ടയിടുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് 'ടർട്ടിൽ ട്രയൽസ്' (Turtle Trails) പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാളികേരം, കശുവണ്ടി കൃഷി മേഖലകൾക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതികൾ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എം.പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ബിജെപി അധികാരത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനായി പ്രത്യേക നഗരവികസന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കേരളത്തിനായി പദ്ധതികളുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അസ്ഥാനത്തായി.

