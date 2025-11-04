ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കി

മുംബൈ: ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ (ഇന്ത്യ) മൾട്ടി-ഫാക്ടർ അധിഷ്ഠിത ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമായ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഫണ്ട് (FIMF) പുറത്തിറക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരം, മൂല്യം, വികാരം, ബദലുകൾ (QVSA) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓഹരികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഡേറ്റ അധിഷ്ഠിതവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ഒരു സമീപനമാണ് FIMF ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച 500 ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളാണ് നിക്ഷേപ രംഗത്തുള്ളത്. ഫണ്ട് മാനേജരുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളുമായി അച്ചടക്കമുള്ള, ഒരു മോഡൽ-ഡ്രിവൺ പ്രക്രിയ സംയോജിപ്പിച്ച് റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത വരുമാനം നൽകാനാണ് ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025 നവംബർ 10 മുതൽ 2025 നവംബർ 24 വരെ എൻഎഫ്ഒ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായി തുറന്നിരിക്കും, ഈ സമയത്ത് യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റിന് 10 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും.
''സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, ദൈനംദിന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നിവ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ആവിർഭാവവും മൂലം, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർമാരെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ അളവിലുള്ള ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ്'', ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഫണ്ട് (FIMF) ലോഞ്ചിൽ സംസാരിച്ച ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ–ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് അവിനാശ് സത്വാലേക്കർ പറഞ്ഞു.
''ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ടീം 98 ബില്യണിലധികം യുഎസ് ഡോളർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സഞ്ചിതമായി 160+ വർഷത്തെ നിക്ഷേപ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ, ഞങ്ങളുടെ ആഗോള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടീം പരമ്പരാഗത അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപ ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിക്ഷേപത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള അറിവും കർശനവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ സമീപനവും നൽകുന്നു'', ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും മേധാവിയുമായ ആദം പെട്രിക് പറഞ്ഞു.
''വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഫണ്ട് അച്ചടക്കമുള്ളതും അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന ക്വാണ്ട് മോഡൽ, പ്രകടനത്തിന്റെ വിവിധ മാനങ്ങൾ പകർത്താൻ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്-മെട്രിക്സിന്റെ സങ്കീർണമായ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച്, ഗുണനിലവാരം, മൂല്യം, വികാരം, ബദലുകൾ എന്നീ നാല് പ്രാഥമിക വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശാലമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോക്കുകളെ വിലയിരുത്തുന്നു'', ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ മൾട്ടി-ഫാക്ടർ ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ അരിഹന്ത് ജെയിൻ പറഞ്ഞു.