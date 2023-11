Gold prices at the lowest in November

കൊച്ചി: ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്. ഇന്ന് (11/11/2023) പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 44,440 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 5555 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില. തുടര്‍ച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലെ ഇടിവിനു ശേഷം ഇന്നലെ പവന്‍ വില ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. നവംബർ 4 മുതൽ സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ പവന് 240 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 44,800ല്‍ എത്തിയിരുന്നു.