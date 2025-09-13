Business

സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ്; കുറഞ്ഞത് 80 രൂപ

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച സ്വർണത്തിന്‍റെ വില ഇടിഞ്ഞത്.
Gold Rate Today 13 /09/2025

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ശനിയാഴ്ച നേരിയ ഇടിവ്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർധനവിന് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്. ശനിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,190 രൂപയും പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 81,520 രൂപയുമായി വില. വെളളിയാഴ്ച പവന് 560 രൂപ വർധിച്ച് 81,600 രൂപയും ഗ്രാം 70 രൂപ വർധിച്ച് 10,200 രൂപയിലും വിപണി എത്തിയിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച സ്വർണത്തിന്‍റെ വില ഇടിഞ്ഞത്. ഈ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന അമെരിക്കയുടെ പണനയ യോ​ഗത്തിൽ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചാൽ വീണ്ടും ശക്തമായി സ്വർണം കുതിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 17നാണ് ഈ നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനം സംഭവിക്കുന്നത്.

