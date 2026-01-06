Business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; പവന് 440 രൂപയുടെ വർധന

തിങ്കളാഴ്ച സ്വർണവില 3 തവണ‍യാണ് വർധിച്ചത്
gold rate today 06-01-2026

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; പവന് 440 രൂപയുടെ വർധന

file image

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. രാവിലെ പവന് 440 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ സ്വർണ വില പവന് 1,01,080 രൂപയായി.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ 5 ശതമാനവും ജിഎസ്ടി മൂന്ന് ശതമാനവും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ചേർത്താൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ നിലവിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് നൽകണം.

തിങ്കളാഴ്ച സ്വർണവില 3 തവണ‍യാണ് വർധിച്ചത്. 2000 ത്തോളം രൂപയുടെ വർധനയാണ് സ്വർണവിലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായത്. വെനിസ്വേല പ്രസിഡന്‍റ് നിക്കോളസ് മഡൂറോയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുഎസ് സൈനിക നടപടിക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധവനവാണ് സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണം.

kerala
gold rate

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com