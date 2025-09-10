gold rate at 10-09-2025

81,000 വും പിന്നിട്ട് കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; നിരക്കറിയാം

81,000 വും പിന്നിട്ട് കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; നിരക്കറിയാം

സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായി സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിട്ട് 80,000 കടന്നത്
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 81040 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 10130 രൂപയിലെത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആദ്യമായി സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോഡിട്ട് 80,000 കടന്നത്. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ചയോടെ സ്വർണവില 81,000 വും കടന്നു. കല്യാണ സീസണിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാവുന്ന ഈ കുതിപ്പ് സാധാരണക്കാരെ വളരെ മോശമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

