Business
സ്വർണവില വീണ്ടും സർവകല റെക്കോഡിൽ; നിരക്കറിയാം!
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോഡിട്ടു. പവന് 800 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,05,320 രൂപയിലെത്തി. സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സർവകാല റെക്കോഡാണിത്. 100 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർമം വാങ്ങാൻ 13,165 രൂപയാണ് നൽകേണ്ടി വരും.
വെനസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിയതാണ് വില ഇപ്പോഴും ഉയർന്നുനിൽക്കാൻ കാരണം.