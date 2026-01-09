Business

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് കൈനിറയെ പലിശ; 5 ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ 2 ലക്ഷം ലാഭം

5 ലക്ഷം രൂപ 5 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2,05,000 രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കും
കൊച്ചി: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സ്ഥിരവരുമാനവും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാൻ മികച്ച നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI).

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം (SCSS) വഴി ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കാണ് ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

5 ലക്ഷത്തിന് 2 ലക്ഷത്തിലേറെ പലിശ

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപ 5 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2,05,000 രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലഭിക്കും.

നിലവിൽ 8.2 ശതമാനമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ നിരക്ക്. വിപണിയിലെ മറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമാണിതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

  • നിക്ഷേപ പരിധി: കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.

  • കാലാവധി: 5 വർഷമാണ് നിക്ഷേപ കാലാവധി. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് 3 വർഷത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാം.

  • പലിശ വിതരണം: ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും (ത്രൈമാസ പാദങ്ങളിൽ) പലിശ തുക അക്കൗണ്ടിലെത്തും.

  • നികുതി ആനുകൂല്യം: ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 80സി പ്രകാരം നികുതി ഇളവിനും അർഹതയുണ്ട്.

80 കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന

80 വയസ്സ് പിന്നിട്ട 'സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്' വിഭാഗത്തിന് സാധാരണക്കാരേക്കാൾ 0.60 ശതമാനം വരെ അധിക പലിശ ലഭിക്കും. ഇവർക്കായി 'എസ്ബിഐ പാട്രൺസ്' (SBI Patrons) പോലുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളും ബാങ്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കായി വീട്ടുപടിക്കൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും (Doorstep Banking) എസ്ബിഐ നൽകുന്നുണ്ട്. പണം പിൻവലിക്കാനും നിക്ഷേപിക്കാനും ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനും ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ വീട്ടിലെത്തും.

ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നേരിട്ടെത്താതെ തന്നെ വീഡിയോ കെവൈസി (Video KYC) വഴി ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഈ പദ്ധതി വലിയൊരു കൈത്താങ്ങാണ്.

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എസ്ബിഐ (SBI) അവതരിപ്പിച്ച സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീം (SCSS) വഴി 8.2 ശതമാനം പലിശ സ്വന്തമാക്കാം. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 5 ലക്ഷം രൂപ 5 വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2,05,000 രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം ലാഭം ലഭിക്കും. 1,000 രൂപ മുതൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും പലിശ തുക കൈപ്പറ്റാം.

