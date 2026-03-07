Business

1500 കോടി രൂപ നികുതി അടയ്ക്കണം; മീഷോയ്ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ നോട്ടീസ്

Income Tax Department issues notice to Meesho

മീഷോയ്ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ നോട്ടീസ്

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ മീഷോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ നോട്ടീസ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ നികുതിയിനത്തില്‍ പലിശയടക്കം 1,499.73 കോടി രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ്. എന്നാല്‍, ഈ ഉത്തരവിനെതിരേ നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുമെന്ന് മീഷോ അറിയിച്ചു.

ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 143 (3), സെക്ഷന്‍ 156 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വകുപ്പിന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകൾ തെറ്റാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാന്‍ കൃത്യമായ നിയമപരമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും മീഷോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അറിയിക്കുന്നു.

