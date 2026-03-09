Business

വിപണിയിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി യുദ്ധഭീതി; സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും തകർച്ചയിലേക്ക്, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 100 ഡോളറിലേക്ക്

ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധഭീതിയെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും കനത്ത ഇടിവ് നേരിടാൻ സാധ്യത. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുന്നു.
US invasion of Iran affects India

യുഎസിന്‍റെ ഇറാൻ അധിനിവേശം ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നു.

മുംബൈ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവിന് സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം ശക്തമായതോടെ ആഗോള എണ്ണവിലയിൽ ഉണ്ടായ വർദ്ധനവാണ് വിപണിയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച വിപണി തുറക്കുമ്പോൾ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും കനത്ത വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം (Sell-off) നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 100 ഡോളറിലേക്ക്

ഇറാന്‍റെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ എണ്ണവിലയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

നിക്ഷേപകരുടെ ആശങ്കകൾ

യുദ്ധം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയെ അത് ബാധിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിദേശ നിക്ഷേപകർ (FIIs) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ വിപണിയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. യുദ്ധം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളായ സ്വർണ്ണത്തിലേക്കും ഡോളറിലേക്കും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വിപണിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

  1. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും തിരിച്ചടിയും വിപണിയെ കലുഷിതമാക്കുന്നു.

  2. രൂപയുടെ മൂല്യം: എണ്ണവില ഉയരുന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  3. ആഗോള വിപണികളിലെ ഇടിവ്: അമേരിക്കൻ, ഏഷ്യൻ വിപണികളിലുണ്ടാകുന്ന തകർച്ച ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും ബാധിക്കും.

നിക്ഷേപകർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

വിപണി കനത്ത തകർച്ച നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.

അനാവശ്യമായ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ഓഹരികൾ വിറ്റൊഴിയുന്നതിന് പകരം വിപണിയുടെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.

