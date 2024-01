Jio and Airtel set to charge 10 percent more for 5G services: Report

Business 5ജി സേവനങ്ങൾക്ക് 10 ശതമാനം അധികം നിരക്ക് ഈടാക്കാന്‍ തയാറെടുത്ത് ജിയോയും എയര്‍ടെല്ലും: റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ വര്‍ഷം പകുതിയോടെ ഇരുകമ്പനികളും മൊത്തം മൊബൈല്‍ താരിഫുകള്‍ 20 ശതമാനം ഉയര്‍ത്തിയേക്കും