രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്: ടാറ്റയെ പിന്തള്ളി റിലയൻസ്

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മുംബൈ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റാങ്കിങ് തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഓഹരി വിപണി അരങ്ങേറ്റം. ബുധനാഴ്ച ജിയോ ഓഹരി 1,358 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായി റിലയൻസ് മാറി.
ജിയോയുടെ ലിസ്റ്റിങ്ങിനു പിന്നാലെ, റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ സംയോജിത വിപണി മൂല്യം 28.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. 25.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായപ്പോൾ, 16.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തം മൂല്യനിർണയത്തിന് വലിയ കുതിപ്പാണ് ജിയോയുടെ വിപണി അരങ്ങേറ്റം സമ്മാനിച്ചത്. ഐപിഒ ഇഷ്യൂ വിലയായ 1,119 രൂപയെക്കാൾ 21.4% പ്രീമിയത്തിലാണ് ഓഹരി 1,358 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വിലയിൽ, ജിയോയുടെ വിപണി മൂലധനം 12.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ചേർന്ന്, 28.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സംയോജിത വിപണി മൂല്യമാണ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി ഉടമ അടിത്തറയും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനാണ്—79.8 ലക്ഷം ഓഹരി ഉടമകളുമായി.
ജിയോയുടെ ലിസ്റ്റിങ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പരമ്പരാഗത മണി മുഴക്കൽ ചടങ്ങ് മുംബൈയിലെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എൻഎസ്ഇ) നടത്തി. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി, നിത അംബാനി, ആകാശ് അംബാനി, ഇഷ അംബാനി, അനന്ത് അംബാനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
ജിയോയുടെ ലിസ്റ്റിങ്ങിലെ മറ്റൊരു നിർണായക നേട്ടം, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ഒന്നും രണ്ടും ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളായി മാറി എന്നതാണ്. ഈ രണ്ടു കമ്പനികളുടെ മാത്രം സംയോജിത വിപണി മൂല്യം, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെയും മൂല്യത്തെക്കാൾ 3.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ അധികമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ റാങ്കിങ് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റാങ്കിങ്ങും ജിയോയുടെ അരങ്ങേറ്റം ഇതോടെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.
ഓരോ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലെയും ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുടെ സംയോജിത വിപണി മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ താരതമ്യം. റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽനിന്ന് ജിയോ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.